Previsioni Meteo: oggi super-caldo, verso i +40°C al Centro/Sud. Locali forti temporali in arrivo su Alpi (Di sabato 22 agosto 2020) Previsioni Meteo – Abbiamo annunciato da un po’ di giorni una nuova ondata di calore verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, a opera di un promontorio anticiclonico nordafricano di diretta estrazione sahariana e, infatti, da ieri il caldo torrido è tornato diffusamente sull’Italia. Un’onda calda abbastanza significativa, anche se non particolarmente duratura, ma che comunque ha già comportato valori massimi importanti per la fase stagionale e altri si toccheranno nella giornata odierna. Già ieri sono stati toccati quasi +40°C in Calabria, in provincia di Reggio, esattamente +39,5°C, e oltre +39°C, esattamente +39.3°C, anche al Nord, in provincia di Mantova; +38°C nel Lazio, in provincia di Frosinone, quindi una calura a tutto campo ... Leggi su meteoweb.eu

