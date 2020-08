Parroco cade nel rogo di sterpaglie e rimane intrappolato: è gravissimo (Di sabato 22 agosto 2020) Sono molto gravi le condizioni di don Luigi Provenzi , 79 anni, Parroco della chiesa di San Domenico, a . Il religioso è stato ricoverato all'ospedale Santo Stefano con ustioni in varie parti del ... Leggi su leggo

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Prato, parroco cade nel rogo di sterpaglie e rimane intrappolato: è gravissimo - leggoit : #Prato, parroco cade nel rogo di sterpaglie e rimane intrappolato: è gravissimo - zazoomblog : Parroco cade nel fuoco mentre brucia le sterpaglie: è grave - #Parroco #fuoco #mentre #brucia - iltirreno : Il parroco della chiesa di San Domenico ha perso l'equilibrio ed è finito nel falò che aveva acceso nel chiostro - giacomococchi : Grave parroco di San Domenico: accusa un malore e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie #Prato -

Ultime Notizie dalla rete : Parroco cade

Prato – Un anziano sacerdote di Prato, don Luigi Provenzi, è caduto in un fuoco acceso dietro la chiesa per bruciare delle sterpaglie levate dal chiosrto. Il parroco, 79 anni, della chiesa di San Dome ...Sono molto gravi le condizioni di don Luigi Provenzi, 79 anni, parroco della chiesa di San Domenico, a Prato. Il religioso è stato ricoverato all'ospedale Santo Stefano con ustioni in varie parti del ...