MotoGp – Terminate le FP3 in Austria: Mir imprendibile, Rossi fallisce l’assalto al Q2 [TEMPI] (Di sabato 22 agosto 2020) Valentino Rossi non riesce a qualificarsi per l’agognata Q2 delle Qualifiche del GP di Stiria, il Dottore chiude con il quindicesimo tempo la terza sessione di prove libere, accontentandosi dunque di passare dalle forche caudine della Q1. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesMiglior tempo in questa mattinata per Joan Mir, che ferma il crono sull’1:23.456 precedendo Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami. Quarto tempo per la Ducati di Dovizioso, seguito dalla Yamaha di Vinales e dalla KTM di un solido Pol Espargaro. Settimo Miguel Oliveira, mentre chiudono la top ten Franco Morbidelli, Alex Rins e Jack Miller, protagonista nel finale di una scivolata senza conseguenze. L'articolo MotoGp – Terminate le FP3 in Austria: Mir imprendibile, Rossi fallisce ... Leggi su sportfair

