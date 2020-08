Lopalco: “Ospedali vuoti, la miccia di una futura esplosione epidemica” (Di sabato 22 agosto 2020) Riportiamo un’ intervista di Gaetano Gorgoni per leccesette AL PROFESSOR PIERLUIGI Lopalco, EPIDEMIOLOGO A CAPO DELLA TASK FORCE PUGLIESE Professore, tanti lettori si pongono sempre la stessa domanda: se abbiamo a che fare con pazienti senza sintomi con SARS-CoV-2 per il 90% dei casi, perché dobbiamo preoccuparci? Inoltre le terapie intensive restano vuote… “La situazione non è grave sul piano dell’assistenza ospedaliera: eppure proprio questa rappresenta la miccia di una futura esplosione epidemica. Quello che è successo a febbraio e a marzo è partito così, in sordina. Ha cominciato a circolare fra i giovani in maniera sintomatica, oppure con pochi sintomi, finché non si è raggiunta una quantità di persone e di portatori che ... Leggi su databaseitalia

