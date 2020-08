Inter, martedì l’incontro con Conte: i retroscena di un colloquio che appare decisivo (Di sabato 22 agosto 2020) Lo sfogo di Antonio Conte, arrivato dopo la sconfitta subita dall’Inter in finale di Europa League contro il Siviglia, ha raffreddato ulteriormente il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra. Paolo Rattini/Getty ImagesLe parole dell’ex Chelsea non sono affatto piaciute al presidente Zhang e a Marotta, che martedì incontreranno faccia a faccia lo stesso Conte per capire se esistano i presupposti per continuare insieme. L’emergenza Coronavirus come noto ha ristretto il budget delle società non solo italiane, per questo motivo il numero uno cinese non è in condizione di garantire acquisti pesanti nella prossima campagna acquisti, ma solo Interventi mirati che abbiano il compito di rinforzare la rosa. Pool/Getty ImagesFermo restano che il primo arrivo è ... Leggi su sportfair

DiMarzio : L'allenatore dell'#Inter incontrerà martedì la dirigenza: dal faccia a faccia si deciderà il suo futuro - MarioGiunta : Inter-Conte, l'incontro sarà martedì! ???? @SkySport #inter #conte #transfer - JoBolan0 : RT @7Robymar: Di Marzio: 'L'Inter non ha contattato Allegri mentre contattava Allegri, non può fare mercato ma ecco i prossimi acquisti, Co… - wesandkiedis : RT @7Robymar: Di Marzio: 'L'Inter non ha contattato Allegri mentre contattava Allegri, non può fare mercato ma ecco i prossimi acquisti, Co… - Danyinter91 : RT @7Robymar: Di Marzio: 'L'Inter non ha contattato Allegri mentre contattava Allegri, non può fare mercato ma ecco i prossimi acquisti, Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter martedì Serie A, Spadafora: «Giocare un gesto irresponsabile». Martedì il calcio potrebbe fermarsi Corriere della Sera