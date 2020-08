Coppia: quando (e perché) litigare è sano (Di sabato 22 agosto 2020) Spesso si sente dire da alcune coppie: “Non litighiamo mai, va tutto bene”. Sicuri sicuri? Il conflitto è da sempre parte della natura umana. E non necessariamente implica negatività, anzi. Dal conflitto nascono nuove forme di stare insieme, nuovi modi di conoscere se stessi e l’altro, e infinite possibilità di migliorarsi. Per questo il litigio non deve essere condannato a priori, ma interpretato come un processo di crescita e conoscenza. Leggi su vanityfair

Litigare non è sempre sinonimo di infelicità, anzi spesso è un indice di vitalità della coppia. L'esperto spiega quando preoccuparsi e quando no Spesso si sente dire da alcune coppie: “Non litighiamo ...

