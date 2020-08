Barcellona, Suarez: “Nessuno mi ha detto che devo andare via. Pronto ad andare in panchina. Su Messi…” (Di sabato 22 agosto 2020) Il Barcellona si prepara ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere diversi giocatori della prima squadra, sentatori compresi. Se da una parte il futuro di Messi continua ad essere incerto, lo stesso si può dire di tanti altri big, compreso Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano è stato accostato all'Ajax di recente oltre che alla MLS, ma è lo stesso bomber a fare chiarezza sul futuro. Parlando a El Pais, il Pistolero si è detto Pronto anche ad andare in panchina per il bene della squadra blaugrana.Suarez: "Pronto a fare panchina se necessario"caption id="attachment 889915" align="alignnone" width="787" Suarez (getty images)/caption"Nessuno nel club mi ha ... Leggi su itasportpress

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - GoalItalia : La heatmap di Suarez contro il Bayern: sempre palla al centro, Barcellona umiliato ?? - MarioGiunta : Barcellona, la rivoluzione non risparmia nessuno. Tra gli intoccabili, Bartomeu non citato Busquets, Pique, Alba, V… - ItaSportPress : Barcellona, Suarez: 'Nessuno mi ha detto che devo andare via. Pronto ad andare in panchina. Su Messi...' -… - CorkScrew12 : @DavidBasco86 @chris09549389 Non vanno nella sala trofei, ma tra uscire ai gironi perdendo la partita decisiva con… -