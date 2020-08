Atletico Madrid, Oblak partirà solamente con la clausola da 120 milioni (Di sabato 22 agosto 2020) Il portiere dell’Atletico Madrid, Jan Oblak, medita l’addio ma partirà solamente con il pagamento della clausola da 120 milioni Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, sta meditando l’addio dalla squadra spagnola dopo la deludente stagione appena conclusa. Lo riporta l’edizione odierna del quotidiano As. La dirigenza spagnola ha però le idee ben chiare su una sua eventuale cessione. Il club lascerà partire il portiere sloveno solamente se verrà pagata la clausola rescissoria di ben 120 milioni di euro e non di meno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Delle tante cose sfiorate dall’Inter, una era molto sfiziosa. Vincendo ieri si sarebbe qualificata al nuovo Mondial… - GoalItalia : 2016: Atletico Madrid ? 2017: Juventus ? 2018: Roma ? 2019: Liverpool ? 2020: Bayern ? Leo Messi a testa bassa da… - OptaPaolo : 4 - Il #Siviglia é la squadra che ha raggiunto piú volte la finale nella moderna Europa League (4, una piú dell'Atl… - FeliceValente : @pisto_gol Si vince per preparazione fisica. Corsa e atletismo. Vedere Liverpool. Dire che l’atletico madrid di s… - Diegomonte95 : @pisto_gol In effetti il manifesto del calcio offensivo è proprio l'Atletico Madrid ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

LA NAZIONE

di forza durante tutta la stagione dell’Inter, che mai come ieri sono andate in tilt di fronte al gioco spumeggiante degli spagnoli. I due esterni Suso e Lucas Ocampos sono stati l’arma in più del Siv ...La Lazio sarà inserita in terza fascia al prossimo sorteggio dei gironi della Champions League, in programma ad Atene il 1 ottobre. L’urna greca però potrebbe riservare diverse insidie. La prima fasci ...