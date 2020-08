Sossio Aruta contro Antonio Zequila: la lite continua a distanza (Di venerdì 21 agosto 2020) Questo articolo . Sossio Aruta contro Antonio Zequila, la lite continua seppur a distanza dopo i continui battibecchi al Grande Fratello Vip. Cos’è successo oggi? E’ una vera e propria lite, uno scontro a distanza davvero molto forte quello tra Antonio Zequila e Sossio Aruta che già avevano avuto modo di “beccarsi” ed allo stesso tempo scontrarsi durante … Leggi su youmovies

Futurama7959 : @DonPiricoddi @VincenzoOrab96 Ho dato un'occhiata e ho pure commentato. Dopo che ho visto l'inserimento nel poll de… - guidoxii : @Ruttosporc Quando si tratta di Juve...anche un Sossio Aruta qualunque verrà valutato millemila milioni - ossidiseppia_ : Raga ma davvero com'è che stan scrivendo tutti libri anche Sossio Aruta ma che succ - banalit4delmare : GIUFFRIDA E GULLO E SOSSIO ARUTA NON DIMENTICHIAMO BORRIELLO E DIEGO ARMANDO MARADONA JR IO ERO IL PELATO CHE ALLEN… - NdoV97 : @SpudFNVPN Se ci ha giocato un fenomeno come Sossio Aruta non capisco come non possa farlo Godin. -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta Sossio Aruta contro Antonio Zequila: la lite continua a distanza YouMovies Sossio Aruta al vetriolo contro Antonio Zequila | Pesante ironia sul pesce pagliaccio

Dopo un periodo di stand by, il web ricomincia ad essere terreno fertile per gli scontri tra gli ex gieffini e questa volta torna Sossio Aruta con commenti al vetriolo contro Antonio Zequila. Sotto i ...

Un esordio da… Leone, dai Dilettanti alla Champions

Da menzionare anche Sossio Aruta che ha disputato i preliminari di Champions League con il Tre Fiori, squadra della Repubblica di San Marino. La gara tra il Floriana e il Cluj si giocherà domani sera ...

Dopo un periodo di stand by, il web ricomincia ad essere terreno fertile per gli scontri tra gli ex gieffini e questa volta torna Sossio Aruta con commenti al vetriolo contro Antonio Zequila. Sotto i ...Da menzionare anche Sossio Aruta che ha disputato i preliminari di Champions League con il Tre Fiori, squadra della Repubblica di San Marino. La gara tra il Floriana e il Cluj si giocherà domani sera ...