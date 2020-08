Scuola, Giannelli (Anp): “Diffide ai presidi? Atti privi di fondamento” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – Il presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli, intervenendo sulla questione delle diffide pervenute ad alcuni dirigenti scolastici e aventi lo scopo di dissuaderli dal mettere in atto quanto previsto dalle linee guida ministeriali e dai protocolli di sicurezza regolarmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali in vista della ripresa della didattica in presenza a settembre, ha dichiarato: “Abbiamo notizia di alcune richieste – impropriamente qualificate ‘diffide’ dai mittenti – recapitate ai dirigenti scolastici e volte a non far rispettare le disposizioni inerenti alla ripartenza della scuola. Si tratta di atti privi di fondamento che, sulla base di inconsistenti argomentazioni pseudogiuridiche e pseudosanitarie, puntano a intimorire i colleghi per non far riprendere regolarmente le attivita’ scolastiche”. Leggi su dire

