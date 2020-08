Scuola, ancora niente accordo su quarantena e didattica a distanza. I «nodi» aperti (Di venerdì 21 agosto 2020) Le prime indicazioni sanitarie su come comportarsi in caso di un contagio prevedono che vadano in quarantena studenti e professori della classe. E che si attivi la didattica a distanza. Ma qui sorge una complicazione giuridica, che sta ritardando la pubblicazione delle linee guida. da parte del Comitato tecnico scientifico. La quarantena, essendo equiparata dall’Inps a malattia, impedirebbe al docente di svolgere la Dad Leggi su ilsole24ore

gaiatortora : Apri la scuola(non si sa ancora come)chiudi la scuola per votare dopo pochi giorni. Riapri la scuola. Contagi in au… - Corriere : Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e scuola» - Corriere : L’Italia riapre davvero tra due settimane, e troppe cose sono ancora sospese. Dalla scuola alla vendemmia. Il Paese… - vale2bertoni : RT @doluccia16: Gli esperti si riuniranno il 29 agosto, perchè per allora i contagi saranno lievitati ancora e non faranno altro che dire c… - nonsembra : RT @maurorizzi_mr: Mi piace tutta questa discussione su quando arriveranno i nuovi banchi a scuola senza ancora sapere a che cazzo servono. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ancora Banchi, orari, mascherine e personale duro attacco dei genitori alla Giunta: «Sulla scuola ancora nessuna risposta» l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Federazione Pallacanestro Sicilia, si candida il ragusano Curella

“Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso”. Sceglie le parole di Bertolt Brecht, Salvatore Curella, per presentare la sua candidatura alla guida della Fip Sicilia, per le quali s ...

Coronavirus, Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e riapertura scuola». Poi precisa: mi riferivo ad altri Paesi

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono «essere a rischio» «se la circolazione del virus torna ad aumentare». Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università ...

“Chi combatte rischia di perdere, chi non combatte ha già perso”. Sceglie le parole di Bertolt Brecht, Salvatore Curella, per presentare la sua candidatura alla guida della Fip Sicilia, per le quali s ...Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono «essere a rischio» «se la circolazione del virus torna ad aumentare». Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università ...