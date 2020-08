Rai - Gabriel, visite mediche con l'Arsenal? Il Napoli può ancora bloccare la cessione (Di venerdì 21 agosto 2020) Gabriel avrebbe già svolto le visite mediche per l'Arsenal e potrebbe firmare nelle prossime ore. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Gabriel, visite mediche con l'Arsenal? Il Napoli può ancora bloccare la cessione - infoitsport : Rai - Gabriel, accordo blindato Lille-Napoli e ok del difensore ma l'Arsenal rilancia con l'agente - infoitsport : Rai - Gabriel, accordo blindato Lille-Napoli e ok del difensore ma l'Arsenal rilancia con l'agente - infoitsport : RAI – Gabriel-Napoli, ok del calciatore ma si teme il “ricatto” dell’agente. Milik-Roma solo se parte Dzeko - cn1926it : RAI – #Gabriel-#Napoli, ok del calciatore ma si teme il “ricatto” dell’agente. #Milik-#Roma solo se parte #Dzeko -