"Perché aveva quel certificato in auto". Viviana, colpo di scena: si apre un'altra indagine (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel caso di Viviana Parisi si sta aprendo un nuovo filone d'indagine che potrebbe suffragare la tesi di fondo della Procura: omicidio del figlio Gioele Mondello e poi suicidio. Al centro dell'attenzione degli inquirenti ci sono le condizioni di salute mentale della donna, che a quanto risulta avrebbe tentato il suicidio solo lo scorso giugno (la famiglia nega, parlando di "sovradosaggio delle pillole") e che non aveva ancora superato quel "crollo mentale" e la "crisi mistica" che le avevano diagnosticato a marzo i medici dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. "Perché la donna, nonostante le premesse sanitarie sul suo stato di salute, aveva così tanta libertà?", è la domanda che gira ora in ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Rimini, un cameriere chiede 'scusa Benito' perché sta servendo clienti neri | La titolare della pizzeria: 'Un equiv… - mattinonline : Francia, 17enne rasata a zero e picchiata dalla famiglia perchè si era innamorata di un cristiano - maximchd : RT @ilgiornale: Per la Meloni Conte vuole creare il panico per rimandare il voto di settembre e lo accusa di ricattare i cittadini con i so… - bernattore : RT @ilgiornale: Per la Meloni Conte vuole creare il panico per rimandare il voto di settembre e lo accusa di ricattare i cittadini con i so… - cristian_polce : RT @ilgiornale: Per la Meloni Conte vuole creare il panico per rimandare il voto di settembre e lo accusa di ricattare i cittadini con i so… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché aveva "Così il Coronavirus è mutato" Perché è una buona notizia ilGiornale.it Manila Nazzaro rimproverata dai figli dopo Temptation ecco perch

Amore rafforzato dopo Temptation Island. Il percorso nei sentimenti fatto da Manila e Lorenzo non ha che rafforzato la coppia. Novità per Manila Nazzaro e Lorenzo… Leggi ...

Perché GoFundMe non ha bloccato il crowdfunding razzista di Steve Bannon?

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Amore rafforzato dopo Temptation Island. Il percorso nei sentimenti fatto da Manila e Lorenzo non ha che rafforzato la coppia. Novità per Manila Nazzaro e Lorenzo… Leggi ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...