Orinatoio, lo sciacquone può favorire la diffusione di virus (anche Covid) (Di venerdì 21 agosto 2020) Occhio all'Orinatoio: in questo periodo di emergenza sanitaria, è meglio non utilizzarlo, oppure mettere sempre la mascherina quando si va in bagno. La ragione è stata illustrata dai ricercatori dell'Università di Yangzhou, che in un articolo pubblicato su Physics of Fluids hanno spiegato che quando si aziona lo sciacquone dell’Orinatoio, il movimento vorticoso che serve a ripulirne la superficie provoca un «allarmante flusso verso l'alto» di particelle (anche infettive: quindi virus e coronavirus) che possono essere facilmente inalate. Come si muove lo spray Questo «spray» pericoloso può venire sparato in aria fino a 84 centimetri in alto in meno di 6 secondi. Per dimostrarlo, gli scienziati hanno utilizzato il metodo della ... Leggi su gqitalia

Gli scienziati dell'università di Yangzhou hanno prima dimostrato che lo sciacquone può sprigionare una 'nuvola' carica di virus potenzialmente inalabile, e ora dimostrano lo stesso effetto

L'obbligo della mascherina dovrebbe essere imposto anche nei bagni pubblici. Almeno, questo è quanto emerge da uno studio dell'Università cinese di Yangzhou che ha dimostrato come lo sciacquone

