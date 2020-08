OMS ai giovani: “Diffondete il divertimento, non il virus” (Di venerdì 21 agosto 2020) Appello dell’Oms ai giovani di tutto il mondo: “Diffondete il divertimento, non il virus” “Diffondete il divertimento, non il virus. Proteggete i vostri nonni e genitori. Nessuno è invincibile e anche se per voi il Covid-19 non è mortale, vi si attacca addosso come un tornado con una lunga coda“. E’ in sintesi che l’appello … L'articolo OMS ai giovani: “Diffondete il divertimento, non il virus” Curiosauro. Leggi su curiosauro

RaiNews : 'Proteggete i vostri genitori e i vostri nonni', sollecita l’Oms - Agenzia_Ansa : Oms ai giovani, 'diffondete divertimento non il virus'. 'Nessuno è invincibile. Voi avete un ruolo per fermarlo'… - HuffPostItalia : Oms: 'La pandemia sta cambiando: ora è spinta dai contagi tra i giovani under 40' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Oms ai giovani, 'diffondete divertimento non il virus'. 'Nessuno è invincibile. Voi avete un ruolo per fermarlo' #ANSA h… - infoitsalute : CORONAVIRUS: l'OMS è SICURA, i GIOVANI sono determinanti nella DIFFUSIONE del COVID-19. Ecco perché -