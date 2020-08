Migranti: Lampedusa arriva a quota 1400 ma il Governo resta in silenzio (Di venerdì 21 agosto 2020) Con gli ultimi sbarchi avvenuti in questi giorni, Lampedusa arriva a quota 1400 Migranti. La situazione, ormai ingestibile, dell’isola mette a rischio la situazione sanitaria. Giovedì sei sbarchi per un totale di 250 Migranti. Questa notte, nel giro di otto ore, altri 276 profughi. E così Lampedusa – spiega TgCom24 – è arrivata a quota … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

MediasetTgcom24 : Migranti, 5 nuovi sbarchi: in 1.400 a Lampedusa #lampedusa - HuffPostItalia : A Lampedusa 1.400 migranti, 40 scappano dall'hotspot. Il sindaco a Conte: 'Quanti ne devono arrivare ancora?' - Agenzia_Ansa : #Migranti: 7 sbarchi nella notte a #Lampedusa, ora sono 1400 #ANSA - MauroJasi : RT @francescatotolo: Altri 7 barconi sbarcati a #Lampedusa (276 #migranti arrivati in 8 ore), hotspot sempre più nel caos, lampedusani che… - Silvana22948848 : RT @Santy77135464: Torino, 19 migranti da Lampedusa positivi al Covid. Cirio: 'Casi raddoppiati a causa loro' -