Microsoft Flight Simulator da Los Angeles a Dubai in 16 ore nella curiosa impresa di alcuni streamer (Di venerdì 21 agosto 2020) Uno dei grandi vantaggi del nuovo Microsoft Flight Simulator è che ricrea l'intero pianeta in scala. Ciò significa che potete volare da un aeroporto all'altro in tempo reale. E pochi aeroporti sono più lontani come quelli di Los Angeles e Dubai.Ci vogliono circa 16 ore per volare nel mondo reale, su una rotta che vi porta verso il Canada, il Polo Nord e poi giù attraverso l'Europa e nel Medio Oriente. Non è il percorso più lungo del mondo: ad esempio da Singapore a New York ci vogliono 19 ore, mentre da Perth a Londra ne occorrono 17, ma comunque è una lunga impresa. A tal proposito alcuni streamer come Bruce Greene e Boon hanno deciso di volare verso questa tratta in tempo reale, vestiti per l'appunto da ... Leggi su eurogamer

