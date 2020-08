Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020: programma e ordine di gioco sabato 22 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco con gli orari delle partite di sabato 22 agosto per il Masters 1000 e il Wta Premier di Cincinnati, in corso di svolgimento sui campi dello Us Open di Flushing Meadows. Tanti match interessanti in campo, desta interesse il ritorno in campo di Andy Murray che trova al primo turno Frances Tiafoe. Wild card al femminile per Venus Williams che sfida Yastremska. Per l’Italia in campo il solo Salvatore Caruso, che dopo aver superato le qualificazioni se la vede con il serbo Krajinovic. L’ordine di gioco di sabato 22 agosto (orari italiani) Grandstand, ore 17:00 Alexandrova vs (9) Rybakina Non prima delle 19:00 (13) Sakkari – Gauff (WC) ... Leggi su sportface

WeAreTennisITA : ?? Challenger ? Qualificazione torneo ATP ? Prima vittoria ATP ? Prima vittoria Masters 1000 ? Qualificazione Slam ?… - sportface2016 : #Tennis L'ordine di gioco di domani #22agosto a #Cincinnati, in campo Andy #Murray ma anche l'azzurro #Caruso - Redsamb : L'ultima partita seria vista è stata la finale in Australia, bold of you che io mi abitui di nuovo a un Masters 100… - livetennisit : Masters 1000 Cincinnati: Bravo Salvo!! Salvatore Caruso si regala l’accesso al tabellone principale - OA_Sport : Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2020: Salvatore Caruso vola nel tabellone principale! Jordan Thompson sconfitto in… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Quanti sono, quali sono e quando sono nati i tornei Masters 1000 Tennis Fever Berrettini: “Riparto e sono più forte, anche la solitudine mi è stata amica” (Rossi)

Si scrive Cincinnati, si legge Flushing Meadows. Da domani torna il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati (ma si giocherà a New York), “anteprima” dello Us Open al via dal 31 agosto. L’atmosfera è ...

Grande vittoria dell'avolese Caruso: battuto il fenomeno Sinner

Grande vittoria di Salvatore Caruso al primo turno delle qualificazioni del"Western and Southern Open" (atp Masters 1000 - 4.674.780 dollari di montepremi) che quest’anno eccezionalmente a causa della ...

Si scrive Cincinnati, si legge Flushing Meadows. Da domani torna il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati (ma si giocherà a New York), “anteprima” dello Us Open al via dal 31 agosto. L’atmosfera è ...Grande vittoria di Salvatore Caruso al primo turno delle qualificazioni del"Western and Southern Open" (atp Masters 1000 - 4.674.780 dollari di montepremi) che quest’anno eccezionalmente a causa della ...