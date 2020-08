Lazio, Rafinha per dimenticare David Silva (Di venerdì 21 agosto 2020) A riportare la notizia è la 'Gazzetta dello Sport', che cita fonti spagnole. Il costo dell'operazione che porterebbe nella capitale il figlio di Mazinho, nonché fratello minore di Thiago Alcantara, è ... Leggi su sport.virgilio

CorSport : “La #Lazio ha trovato l'accordo per #Rafinha” ?? - Bastoniamata : Rafinha to Lazio - danistaff90 : @giuliocardone69 Rafinha lo danno in chiusura più siti... il tweet di ieri sera resta valido o è possibile che ci s… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Lazio , dalla Spagna: accordo a un passo con #Rafinha , è lui il colpo per dimenticare #DavidSilva - verso_il_fronte : Da James Rodriguez a Rafinha già mi pare più onesto... #calciomercato #Lazio -