Laura Torrisi finalmente felice: “Quella capacità di farmi sorridere” (Di venerdì 21 agosto 2020) Laura Torrisi, sempre molto amata e seguita dai suoi tantissimi follower, continua ad ammaliare tutti con i suoi scatti: “Quella capacità di farmi sorridere” Laura Torrisi, Fonte foto: Instagram (@TorrisiLaura)Bellissima e sempre molto apprezzata dai suoi tantissimi fan e follower, Laura Torrisi continua ad ammaliare tutti grazie ai suoi meravigliosi post su Instagram: “Quella capacità di farmi sorridere”. Solo poche ore fa, la nota attrice si era mostrata in una storia su Instagram mentre è su una splendida altalena, vestita con un abito bianco e sul volto uno splendido sorriso. La breve didascalia che accompagnava la clip recitava: “See you ... Leggi su chenews

zazoomblog : Laura Torrisi sensualità e coraggio per vincere “la tua Paura” - #Laura #Torrisi #sensualità #coraggio - zazoomblog : Laura Torrisi sensualità e coraggio per vincere “la tua Paura” - #Laura #Torrisi #sensualità #coraggio - Yeah_ItsRoberta : #Aiello è quel tipo un po' nerd chee non pensi possa piacere, a te piace e poi scopri che 1) piace a tutte ; 2) sta… - TRASHPERSON18 : #6 Laura Torrisi (12 VOTI) - gattonero626 : RT @dea_channel: la dea Laura Torrisi di bianco vestita ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi Laura Torrisi sull'altalena ritorna bambina: "Mi manchi... CheNews.it Laura Torrisi tra citazioni ed ombre “sospette”: la foto artistica

Laura Torrisi ha pubblicato una bellissima foto artistica delle sue vacanze, in attesa chiaramente di tornare a lavoro nel mese di settembre. Per lei, insomma, ancora qualche giorno di relax in attesa ...

Vip incontenibili, dalla Isoardi alla Fico guarda i décolleté più esplosivi

LEGGI ANCHE > Le scollature abissali piacciono molto a Laura Torrisi: sceglie abiti freschi e leggeri che regalano scorci bollenti sul seno prosperoso. Anche Diletta Leotta fa di tutto per far ...

Laura Torrisi ha pubblicato una bellissima foto artistica delle sue vacanze, in attesa chiaramente di tornare a lavoro nel mese di settembre. Per lei, insomma, ancora qualche giorno di relax in attesa ...LEGGI ANCHE > Le scollature abissali piacciono molto a Laura Torrisi: sceglie abiti freschi e leggeri che regalano scorci bollenti sul seno prosperoso. Anche Diletta Leotta fa di tutto per far ...