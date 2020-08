Incidenti in Montagna: precipitano da cresta, morti due alpinisti in Val d’Ayas (Di venerdì 21 agosto 2020) Tragico incidente in Val d’Ayas (Aosta): 2 alpinisti – un uomo e una donna – sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, a 3.150 metri di quota. L’allarme è scattato ieri per il mancato rientro e le ricerche sono scattate in tarda serata con squadre via terra. Sul posto il Soccorso alpino valdostano, che ha recuperato i corpi. Il sorvolo in elicottero questa mattina ha consentito l’avvistamento e il successivo recupero delle salme.L'articolo Incidenti in Montagna: precipitano da cresta, morti due alpinisti in Val d’Ayas Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

aostasera : Incidenti in montagna, settimana funesta: altri due morti in val d’Ayas - Aostasera - AnsaValledAosta : Incidente a Valsavarenche: identificata la vittima, è Nicole Dematteis, di 30 anni, di Aosta - AnsaValledAosta : Incidenti montagna: escursionista morta in Valsavarenche. Era stato segnalato mancato rientro, trovata vicino punta… - AnsaValledAosta : Incidenti montagna: la vittima dell'incidente in Valsavarenche è una trentenne valdostana - zazoomblog : Incidenti in Montagna: escursionista morta in Valsavarenche - #Incidenti #Montagna: #escursionista -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Montagna Incidenti montagna: escursionista morta in Valsavarenche Agenzia ANSA Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere che ha trovato i probabili resti di Gioele: «Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto da solo»

CARONIA (Messina) Cercatore di funghi, conoscitore della montagna, Giuseppe Di Bello, l’ex brigadiere dei carabinieri di 66 anni che ha trovato i probabili resti di Gioele, ieri mattina era uno dei ta ...

L'ex carabiniere che ha trovato i resti: "Bisognava ragionare come un bimbo di 4 anni rimasto solo"

Giuseppe Di Bello, conoscitore della montagna, ha spiegato al Corriere della Sera il suo metodo di ricerca: "Un bimbo trovandosi solo e con le tenebre, guarda la luna, si allontana" Ha definito “un do ...

CARONIA (Messina) Cercatore di funghi, conoscitore della montagna, Giuseppe Di Bello, l’ex brigadiere dei carabinieri di 66 anni che ha trovato i probabili resti di Gioele, ieri mattina era uno dei ta ...Giuseppe Di Bello, conoscitore della montagna, ha spiegato al Corriere della Sera il suo metodo di ricerca: "Un bimbo trovandosi solo e con le tenebre, guarda la luna, si allontana" Ha definito “un do ...