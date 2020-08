In Libia si cerca la via per la pace, Serraj e Saleh annunciano cessate il fuoco ed elezioni (Di venerdì 21 agosto 2020) cessate il fuoco "immediato" ed elezioni: per la Libia la promessa di una svolta che potrebbe proiettarla verso la pace dopo i lunghi anni di sanguinoso conflitto seguiti alla caduta nel 2011 del regime del colonnello Muhammar Gheddafi. Oggi in due comunicato distinti, ma emessi in contemporanea, il presidente del governo di accordo nazionale (GNA) Fayez Al-Serraj e quello del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, hanno annunciato la cessazione delle ostilità "su tutto il territorio" e la ripresa del processo politico che "porti a nuove elezioni a marzo". Annunci però che non sono perfettamente in linea con il GNA, che propone di dichiarare le due città contese, Sirte e Jufra, zone "smilitarizzate"; mentre Tobruk chiede invece Sirte ... Leggi su ilfogliettone

Siamo ormai di fronte all’evidenza, malgrado i silenzi istituzionali. Si ripetono in serie naufragi nel Mediterraneo centrale, prodotti dalle politiche di esternalizzazione dei controlli di frontiera, ...

Ficou guarda davanti a sé con lo sguardo fisso, la voce bassa che incespica sull’italiano a ripetere come una preghiera vergognosa quello che è successo. «Ho dato a Massimo mille euro e lui è sparito» ...

