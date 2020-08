‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini perde un altro dei concorrenti annunciati! (Di venerdì 21 agosto 2020) Un altro Vip rinuncia al Grande Fratello. Si tratta di Giovanni Terzi, compagno e futuro marito di Simona Ventura: il suo nome era comparso nella lista del cast ufficiale del Gf Vip 5, svelata in anteprima da 361magazine, il portale di Alfonso Signorini. Ma il padrone di casa, dopo la smentita di Ludovica Pagani, Eva Grimaldi e Nicola Ventola, dovrà rinunciare anche al giornalista, come hanno riportato i colleghi di Dagospia: Girano cast ufficiali del Grande Fratello Vip che non sono ufficiali (fatti circolare per creare chiacchiericcio, aggiungiamo noi) ma chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia il prossimo 14 settembre? Nonostante il suo nome sia dato per certo da molti, non ci sarà Giovanni Terzi, lusingato dall’offerta e in ottimi rapporti con Signorini ma impossibilitato ... Leggi su isaechia

TRASHPERSON18 : @ahoy_boy98 Del Gf Vip il più bello a parer mio - DamDamD80664664 : RT @salvatrash1: Andrea Denver dopo essere stato due minuti con Anna dopo la fine del GF Vip. - dimuz7 : @ahoy_boy98 Ho tanta fiducia nel Gf Vip 5 nonostante sia subito dopo il Gf Vip 4, ci saranno molte liti trash, vedo… - Stefanialove_of : Non credo nella notizia di @GimboTognazzi al gfvip anche perché a breve dovrebbe iniziare le riprese di un film con… - infoitinterno : Elisabetta Gregoraci si gode l’estate prima del GF Vip e Briatore risponde alle polemiche sulla pizza -

