Focolaio al Billionaire, sei positivi: i 100 dipendenti di Briatore finiscono in quarantena (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Covid-19 si prende il Billionaire: ci sono sei positivi tra i dipendenti del locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Tutti e cento i membri dello staff sono stati posti in quarantena. Due giorni fa il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda aveva ordinato la chiusura del Billionaire dopo il decreto Conte sullo stop alle discoteche. Briatore aveva accusato il primo cittadino di "incompetenza turistica" e di "non aver mai lavorato", ma ieri il sindaco ha replicato: "Serve buon senso, sugli attacchi personali posso dire che mi dispiace se dice che non ho mai lavorato. Ricordo quando 20 anni fa scaricavo bibite al suo locale e come ci trattavano i direttori, ma è acqua passata. Non sono l'unico ad aver adottato un'ordinanza del genere. La invito a fare una ... Leggi su iltempo

