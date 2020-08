Dieltta Leotta: «Nessun flirt con Zlatan Ibrahimovic» (Di venerdì 21 agosto 2020) Una crisi coniugale, una recente separazione e, da ultimo, la concomitanza di luogo e ora. Quel che ha portato i media ad azzardare che tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic ci sia qualcosa più di un’amicizia è stato un insieme di coincidenze fortunate. Ma la conduttrice di Dazn, che in Sardegna è stata vista in compagnia del calciatore, ha voluto rimettere ordine nel caos, spiegando come l’amore presunto esista solo negli occhi, maliziosi, del gossip. «Non c’è alcun commento da fare, in quanto non c’è alcuna relazione tra i due oltre ad una collaborazione professionale», ha dichiarato il portavoce della Leotta al Sun, mettendo fine con un commento lapidario alle illazioni circolate nei giorni passati. Leggi su vanityfair

