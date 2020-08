Covid, i contagi crescono: 947. Allarme in Lazio e Lombardia. Capua: «Il virus durerà a lungo» (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono 947 i nuovi casi di Coronavirus e 9 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute aggiornando i dati relativi al contagio Covid. Con la nuova impennata (ieri i nuovi positivi erano 845) sale a 257.065 il totale dei casi. Le vittime sono in tutto 35.427. Attualmente sono 16.678 le persone positive al Covid: 919 sono ricoverate con sintomi, 69 in terapia intensiva e 15.690 in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi/guariti è di 204.960. Solo la Valle d’Aosta e la Basilicata non ha registrato nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le Regioni dove invece c’è stato l’incremento più alto sono la Lombardia con 174 casi, il Lazio con 137 e il Veneto con 116. Covid, nel ... Leggi su secoloditalia

