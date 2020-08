CdS punge la Roma: "Tra Dzeko e Milik non c'è confronto, un errore puntare sul polacco" (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel suo articolo per il Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha dubbi sulla staffetta Dzeko-Milik per la Roma. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdS punge la Roma: 'Tra Dzeko e Milik non c'è confronto, un errore puntare sul polacco' -

Ultime Notizie dalla rete : CdS punge CdS punge la Roma: "Tra Dzeko e Milik non c'è confronto, un errore puntare sul polacco" Tutto Napoli