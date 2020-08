CdS - Allan va da Ancelotti, ma serve tempo: non c'è ancora accordo con l'Everton (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancelotti è l'allenatore preferito di Allan, che non vede l'ora di riabbracciarlo. accordo totale tra il brasiliano e il club inglese, manca ancora intesa tra le due società. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : CdS - Tutto fatto per Allan all'Everton: si lavora solo per decidere i bonus #calciomercato - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Le ultime di mercato su #Allan e #Milik. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Allan-Everton, affare definito, va solo trovato l'accordo sui bonus - 100x100Napoli : Le ultime di mercato su #Allan e #Milik. - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Allan-Everton, affare definito, va solo trovato l'accordo sui bonus -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Allan

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole del presidente dell’Inter verso la finale di Europa League. Spazio poi ai contagi di Coronavirus in Serie A con Cagliari ...Il Corriere dello Sport scrive a proposito della trattativa dell'Everton per il trasferimento di Allan dal Napoli: "I 40 milioni che il Napoli ha indicato hanno subito un brusco taglio però anche l’Ev ...