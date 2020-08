Caldo soffocante in arrivo con picchi oltre 40 gradi. Umidità elevata (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo qualche giorno di tregua, l’anticiclone africano è pronto a sferrare un attacco deciso verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e l’Italia. Una massa d’aria molto calda, in seno al promontorio anticiclonico, si appresta a raggiungere gran parte della Penisola. La bolla d’aria rovente dovrebbe raggiungere l’apice entro sabato, ma poi seguirà una brusca rinfrescata ad opera d’aria atlantica instabile in arrivo da ovest. La fiammata africana sarà quindi intensa, ma non durerà a lungo. Nel dettaglio, già da giovedì le temperature inizieranno a salire con l’avvio della rimonta calda anticiclonica. La colonnina di mercurio raggiungerà valori anche attorno ai 35/36 gradi sulle regioni centrali interne tirreniche ed in Val ... Leggi su meteogiornale

Ferragosto da record per musei e siti archeologici nell’Isola, oltre 31mila i visitatori nel weekend

Il caldo soffocante del fine settimana di ferragosto non ha scoraggiato quanti hanno deciso di dedicarsi alla visita di Parchi Archeologici e Musei regionali siciliani. I visitatori sono stati 31.043 ...

