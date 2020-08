Black Adam, Warner Bros. alla ricerca di un'attrice per Cyclone? (Di venerdì 21 agosto 2020) A quanto pare i casting per Black Adam starebbero continuando, e Warner Bros. avrebbe intenzione di portare Cyclone sul grande schermo. Tra poche avremo maggiori informazioni sul futuro dell'Universo DC, ma intanto scopriamo quali sono le ultime voci su Black Adam, il film con protagonista The Rock. Stando a quanto riportato da Illuminerdi (via CBM), Warner Bros. starebbe cercando un'attrice che possa interpretare il ruolo di Cyclone, e avrebbe già in mente una figura di riferimento. Ora, come al solito questi rumor vanno presi con le dovute precauzioni, ma sembrerebbe proprio che gli studios - e in particolare il regista Jaume Collet-Serra - stiano cercando "un tipo alla ... Leggi su movieplayer

A quanto pare i casting per Black Adam starebbero continuando, e Warner Bros. avrebbe intenzione di portare Cyclone sul grande schermo. Tra poche avremo maggiori informazioni sul futuro dell'Universo ...

DC FanDome: seguite in diretta con Multiplayer.it la presentazione di Suicide Squad e Batman: Ghotam Knights 0

Seguite in diretta con noi di multiplayer.it le presentazioni del DC FanDome del 22 agosto, con Suicide Squad di Rocksteady e Batman: Gotham Knights di WB Montreal. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 21/ ...

