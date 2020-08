Ygor Biordi alla Virtus Roma: è ufficiale (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma - Ygor Biordi è un nuovo giocatore della Virtus Roma . Ala-centro di 204cm per 100kg, lo scorso anno ha vestito le maglie di Porto Sant'Elpidio e Soresina in Serie B . Biordi vanta inoltre ... Leggi su corrieredellosport

Il giocatore, altro 204cm, lo scorso anno ha giocato con il Porto Sant'Elpidio e il Soresina in Serie B ROMA - La Virtus Roma acquista Ygor Biordi. Ala-centro di 204cm per 100kg, lo scorso anno ha ...

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Ygor Biordi, ala-centro di 204cm per 100kg lo scorso anno con le maglie di Porto Sant’Elpidio e Soresina. Nato a San Marino il 17 gennaio 1996, Ygor svolge t ...

