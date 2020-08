Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 11:10 (Di giovedì 20 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio che Paris candidata vice di biden prima volta per un altro indiana nessun vaccino razzismo dice sono le prime dichiarazioni della senatrice della California namamala indiana e padre giamaicano che nel suo discorso ha ricordato la mamma è arrivata negli u.s.i. dall’India che probabilmente non avrebbe mai immaginato sarei stata qui davanti a voi ha detto e cambiamo argomento ricoverato in Siberia l’oppositore Russo navalny la portavoce parla di sintomi di avvelenamento sarebbe in coma il politico avuto un malore durante il volo di ritorno dalla città siberiana di tomsk verso Mosca Ieri ho dovuto fare un atterraggio di emergenza ben 470 persone sono bloccate da 5 giorni nel Resort alla Maddalena salgono i casi positivi direi sorda in questione si ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia aumentano contagi e terapie intensive Fanpage.it Coronavirus a Bergamo, i dati del 19 agosto: 13 nuovi casi. In Lombardia: + 91 positivi e 4 decessi

Sono 13 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. Il dato emerge dal bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Nel complesso, aumentano i contagi, ma anche i guariti e i dimessi dagli ...

Sezione soppressa e studenti sparpagliati così al liceo Ariosto spuntano classi pollaio

Mancano docenti per confermare la quarta A del classico: i 16 che la frequentavano ora andranno in tre classi da 27 REGGIO EMILIA. Nell’anno della pandemia, mentre è in atto una corsa per trovare spaz ...

