Traffico Roma del 20-08-2020 ore 15:30 (Di giovedì 20 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla via Pontina è chiusa temporaneamente per un incendio via Vincenzo diamare su via Appia Pignatelli per un incidente il Traffico è rallentato all'altezza di via Erode Attico direzione Roma Centro igienico l'ansia per lavori sulle condutture d'acqua chiusa la corsia preferenziale di Viale di Villa Pamphili tra Piazzale dei Quattro Venti e largo Giuseppe vitetti verso Piazza San Pancrazio trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana Fino al 23 agosto servizio interrotto tra le stazioni di our Magliana e Laurentina per lavori nella stazione di au fermi sulla tratta attivo servizio bus sostitutivo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-08-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Lodi sottosopra per i cantieri, “allentata” la Ztl

Ztl sospesa in via Garibaldi a Lodi durante i cantieri stradali. Per un mese sarà consentito circolare in Zona a traffico limitato, passando per il varco all’incrocio di viale IV Novembre, anche senza ...

L'aeroporto di Fiumicino compie 60 anni

(Teleborsa) - Inaugurato in occasione dei Giochi Olimpici di Roma, l'aeroporto di Fiumicino compie oggi 60 anni. Era il 20 agosto 1960 quando venne aperto al traffico aereo cinque giorni prima dell'ac ...

