Subaru Levorg - Prime immagini della seconda generazione (Di giovedì 20 agosto 2020) La Subaru ha rilasciato le Prime informazioni ufficiali sulla nuova Levorg nell'allestimento dedicato al mercato giapponese, che per primo vedrà l'uscita della seconda generazione di questo modello. La vettura non stravolge le forme tipiche dell'auto, bensì ne propone una naturale evoluzione in alcuni dettegli specifici. Una soluzione in grado di confermare le sue peculiarità e, al tempo stesso, ammodernarla per renderloaal passo coi tempi. La stessa filosofia è poi ripresa anche per labitacolo che vanta, tra laltro, un inedito schermo touch dalle dimensioni generose (11,6 pollici), attraverso il quale è possibile visionare e gestire le principali funzionalità di bordo, e la strumentazione digitale da 12 pollici. Tecnica ... Leggi su quattroruote

Subaru – L’Eyesight si evolve con il multiprocessore Xilinx

In vista dellintroduzione nei futuri modelli, la Subaru ha sviluppato le potenzialità dellEyesight, il suo sistema assistenza attiva alla guida bastato su telecamere stereo posizionate dietro il parab ...

