Rimini, cameriere di una pizzeria si scusa con ritratto Mussolini per clienti neri (Di giovedì 20 agosto 2020) "Un episodio surreale alle soglie del 2021, un cameriere che chiede 'scusa Benito' per avere clienti dalla pelle nera”. A raccontarlo, in un video in diretta Facebook, è Adjisam Mbengue, donna di origine senegalese che vive a Imola, per spiegare quanto accaduto alla sua famiglia la scorsa domenica in una pizzeria di Rimini. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Imola. Di tutt'altro genere le parole della propritetaria del locale: "Non è stato detto nulla di male, tutto per una cassa di vino di Predappio, con la cartina geografica e la faccia di Mussolini". Leggi su tg24.sky

