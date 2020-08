Maria De Filippi Svela i Retroscena sul Libro di Giulia De Lellis! (Di giovedì 20 agosto 2020) Maria De Filippi, in una lunga intervista, racconta i dettagli sulla stesura del Libro di Giulia De Lellis e tutta l’incertezza di quest’ultima, che non era certa di scriverlo. Ecco le ultime rivelazioni della Signora Costanzo! Maria De Filippi ha sempre l’abitudine di restare in contatto con i concorrenti di Amici o i tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne. È stato il caso anche di Giulia De Lellis, che la conduttrice non ha mai abbandonato e che ha continuato a sentire. In un’intervista, Maria ha raccontato dei dettagli su Giulia, ammettendo di essere stata proprio lei a spingerla a scrivere il suo primo Libro. Maria De Filippi ha convinto ... Leggi su gossipnews.tv

Maria De Filippi: il dolore per Ugo

Il prossimo 28 agosto 2020 una delle coppie più famose e amate dal pubblico italiano festeggerà le Nozze d’argento, ovvero i 25 anni di matrimonio. Di chi si tratta? Lei è la regina della nostra tv, l ...Maria De Filippi, intervistata da “Chi” ha rivelato ulteriori retroscena riguardanti la sua vita privata. La conduttrice ha parlato del suo amore per i cani e del periodo difficile vissuto durante la ...