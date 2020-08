Lo Spezia promosso in Serie A per la prima volta nella storia: Frosinone resta in B (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ la sconfitta più dolce della storia dello Spezia che sale in Serie A per la prima volta. Dopo la vittoria per 1-0 allo Stirpe nella finale di andata di playoff di Serie B contro il Frosinone, la formazione di Vincenzo Italiano conquista la prima storica promozione nonostante la sconfitta con lo stesso risultato dello stadio Picco contro gli uomini di Nesta. Bartolomei e compagni raggiungono Benevento e Crotone tra le venti del maggiore campionato italiano di calcio. Un sogno per i circa 1500 tifosi che si sono radunati all’esterno dello stadio per incitare a distanza la squadra. Leggi su sportface

