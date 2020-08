Insogna: “Con la scomparsa di Del Vecchio ci lascia un maestro di vita” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Rossano Insogna, Presidente del PD del Sannio e sindaco di Melizzano, ha unito la propria voce a quella dei tanti che hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Nino Del Vecchio. “Nino Del Vecchio ci ha lasciato. Con la sua competenza professionale – scrive Insogna – la sua passione politica, la sua carica di umanità è stato maestro di vita per tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e per me in particolare che ho avuto il privilegio di averlo come amico e compagno di tante battaglie. Con Nino ho condiviso gli ultimi 20 anni di impegno politico, prima nei DS e poi nel PD, ed è stato sempre lui, prima di tutti noi e di tutti gli altri a vedere ... Leggi su anteprima24

