"In un quartiere di New York 1 abitante su 2 ha anticorpi del Covid-19" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il comune di New York ha pubblicato i risultati di quasi un milione e mezzo di test sierologici da cui emerge che il Covid-19 è penetrato più di quanto finora immaginato in alcuni quartieri della città lasciando altri immuni.In un quartiere di Queens, Corona, oltre il 50 per cento delle persone testate avevano gli anticorpi mentre nessuno Zip code (il codice di avviamento postale), a sud della 96esima strada a Manhattan ha avuto invece un tasso di positivita’ sopra il 20%.I risultati confermano che il virus è dilagato nei quartieri più poveri e tra le minoranze, lasciando relativamente indisturbati i ceti più abbienti. In generale il tasso di positività della Grande Mela è stato di oltre il 27 per cento con il Bronx il “borough” più colpito ... Leggi su huffingtonpost

