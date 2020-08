Grande Fratello Vip, cast in “frantumi”: smentito un quarto nome bomba, ecco di chi si tratta (Di giovedì 20 agosto 2020) 361Magazine, testata online molto vicina ad Alfonso Signorini, aveva diramato alcuni giorni fa, i 14 nomi del Grande Fratello Vip 5. Successivamente sono arrivate le prime smentite. Da Ludovica Pagani a Eva Grimaldi e Nicola Ventola. Oggi, Dagospia smentisce anche un quarto nome. Giovanni Terzi non sarà nel cast del Grande Fratello Vip Girano cast... L'articolo Grande Fratello Vip, cast in “frantumi”: smentito un quarto nome bomba, ecco di chi si tratta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

