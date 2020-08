Gemelle identiche sposate con gemelli uguali annunciano le loro gravidanze (Di giovedì 20 agosto 2020) Due Gemelle identiche sposate con gemelli uguali hanno annunciato che ora sono entrambe incinte. Le due coppie di fratelli e sorelle avevano cercato un figlio in contemporanea. La storia della Gemelle identiche sposate con gemelli uguali Brittany e Briana Deane , 33 anni, hanno sposato Josh e Jeremy Salyers, 35 anni, nell’agosto 2018 , dando il massimo con una cerimonia congiunta “ Twice Upon a Time ” al Twins Days Festival 2018 a Twinsburg, nell’Ohio. Ora i quattro si stanno preparando ad accogliere alcuni pargoletti, dal momento che Brittany e Briana sono entrambe incinte. Annunciando la lieta notizia sul loro account Instagram congiunto, @salyerstwins, le due hanno ... Leggi su kontrokultura

