Daniele Mondello, duro sfogo nella notte: ecco i suoi dubbi (Di giovedì 20 agosto 2020) Ringrazia tutti coloro che hanno accolto i suoi appelli, Daniele Mondello, il papà di Gioele e marito di Viviana Parisi. Ieri ogni speranza di trovare vivo il figlio si è spenta e, sebbene non ci sia ancora l'ufficialità, è molto probabile che i resti umani rinvenuti ieri a Caronia appartengano al bambino di quattro anni scomparso con la mamma il 3 agosto scorso. Ci sono volute più di due settimane di ricerche e l'uomo non si capacita del perché persone esperte non lo abbiano trovato prima. Da qui lo sfogo notturno su Facebook. «Nonostante il dramma che mi ha travolto - scrive il dj sui social - trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. (Continua...) Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ... Leggi su howtodofor

"Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la s ...

Dj morta. «Al 99% sono i resti di Gioele». L'ipotesi è omicidio-suicidio

Le speranze di ritrovare vivo il piccolo Gioele si sono spente ieri mattina. A 16 giorni dalla sua scomparsa. I resti del bambino, orrendamente mutilati dagli animali selvatici, erano tra i rovi, a po ...

