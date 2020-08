Covid, da oggi tamponi in auto a Castellammare di Stabia: tutte le info (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Da questa mattina nel piazzale del parco delle Antiche Terme a Castellammare di Stabia (Napoli) è attivo un presidio sanitario che effettuerà tamponi orofaringei a chi, di rientro dall’estero, si è prenotato presso la competente Asl. È già operativo il presidio sanitario dell’Asl Na3 Sud per effettuare i tamponi direttamente dall’auto ai cittadini di rientro dall’estero che fanno riferimento ai distretti 53, 56 e 58 (Castellammare di Stabia, Pompei, Monti Lattari, area torrese-boschese). Una scelta dettata dalla necessità di fronteggiare la nuova ondata dell’emergenza Covid che ha ... Leggi su anteprima24

msgelmini : I sussidi per affrontare la crisi Covid prima o poi finiranno. @forza_italia lo dice da tempo, oggi lo stesso conce… - matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - AlfonsoSalvato : RT @emmevilla: ?????? #COVID19: siamo diventati molto più bravi a intercettare le persone infette. Un nuovo caso oggi è UNDICI volte meno pre… - rockett70 : RT @Bett_Calcaterra: Credo che sia arrivato il tempo di usare il sistema contributivo anche per i sostegni economici alle imprese. Tutti i… -