Come usare la regola dei terzi su iPhone (#11) (Di giovedì 20 agosto 2020) Puntata 11 della rubrica “Come SCATTARE FOTO MIGLIORI CON iPhone” dove vi parlo di trucchi e consigli sulla fotografia con il melafonino. Nella puntata di oggi ho voluto creare un approfondimento alla regola DEI terzi, leggi di più... Leggi su chimerarevo

Il programma Adobe Character Animator ottiene un corposo aggiornamento, uno dei più consistenti da quando è disponibile questo software per Mac e PC, integrando tra le altre anche la sincronizzazione ...

La misurazione della temperatura per il Covid è una sceneggiata che dà una pericolosa illusione di sicurezza

Le misurazioni in pubblico dalla temperatura per il COVID-19, la malattia provocata dal coronavirus, non soltanto sono inutili, ma potrebbero alimentare anche la diffusione del virus. I controlli dell ...

