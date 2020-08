Chi è Raul Jimenez, obiettivo della Juve: dal flop all’Atletico alla passione per i delfini e l’odio per la frutta (Di giovedì 20 agosto 2020) Raul Jimenez è uno dei principali candidati a diventare centravanti della Juventus. Non giovanissimo (classe 1991), è esploso nell’ultima stagione, in Premier League con la maglia del Wolverhampton. E su di lui si è scatenata una mini-asta tra Manchester United e Juve. La prima mossa l’hanno però fatta i Wolves, riscattando il cartellino del messicano dal Benfica: affare da 38 milioni. Una cifra importante, che potrebbe però portare nelle casse del club inglese una notevole plusvalenza. Grazie, infatti, ai 27 gol messi a segno in stagione (e ai 10 assist forniti ai compagni) il suo prezzo è lievitato. La richiesta è altissima, esagerata: 100 milioni, ma l’affare potrebbe chiudersi anche ad una cifra inferiore grazie ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Chi Raul Chi è Raul Jimenez, il bomber messicano del Wolverhampton che piace alla Juventus Sport Fanpage Calciomercato Juventus, Paratici a Londra: tutti gli affari

Il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, continua il suo viaggio che lo ha portato a Londra per rinforzare la squadra e cedere qualche giocatore di troppo che non fa più parte della rosa ...

"Dalla Premier la punta per la Juve, Bernardeschi la chiave”

Un attaccante tecnico, moderno, capace di assecondare i movimenti di Cristiano Ronaldo e portare qualche gol pesante. È questo il profilo del centravanti che la Juventus sta cercando sul mercato e che ...

