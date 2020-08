Bologna, cani scappano di casa e aggrediscono due bambini di 6 e 4 anni: uno è grave (Di giovedì 20 agosto 2020) Due bambini aggrediti da due cani nel Bolognese. È stato elitrasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni che, a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, è stato ... Leggi su leggo

Due bambini aggrediti da due cani nel Bolognese. È stato elitrasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni che, a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, è stato ...Un bambino di soli sei anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato aggredito e morso da un cane, un rottweiler dei vicini di casa. L’episodio è avvenuto a San Giovanni i ...