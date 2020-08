Alexei Navalny, l’oppositore di Putin è tra la vita e la morte: ipotesi avvelenamento prima di un volo. Compagnia: “Non ha bevuto in aereo”. In una foto la colazione al bar dell’aeroporto (Di giovedì 20 agosto 2020) Pochi minuti dopo il decollo, un uomo sul volo partito da Tomsk, città della Siberia, e diretto a Mosca inizia a gridare. Quell’uomo è Alexei Navalny, principale oppositore di Putin in Russia, già vittima di aggressioni, incarcerazioni e avvelenamenti in prigione negli anni scorsi. Il pilota è costretto a compiere un atterraggio di emergenza per permettere l’intervento dei sanitari che lo portano nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici nell’Ospedale di emergenza n.1 di Tomsk. L’ipotesi è quella dell’avvelenamento con i medici stanno adesso “lottando per salvargli la vita”, come ha precisato il vicedirettore dell’ospedale Anatoly Kalinichenko, con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

