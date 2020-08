Abusi in sacrestia, Giada Vitale chiede i danni a don Marino: un millione di euro (Di giovedì 20 agosto 2020) Abusi in sacrestia, Giada Vitale chiede i danni a don Marino. Giada Vitale, vittima di Abusi da don Marino Genova, ha chiesto al sacerdote già condannato a quattro anni per violenza sessuale su minore, il risarcimento di un milione di euro. A presentare la richiesta per conto della ventenne di Portocannone che nel 2013 ha denunciato gli Abusi subiti in sacrestia, è stato l’avvocato cassazionista Pasquale Mautone. Chiesti i danni anche alla Parrocchia e alla diocesi di Larino. Giada Vitale, vittima di Abusi da don Marino Genova, ha chiesto al ... Leggi su limemagazine.eu

