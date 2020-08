Tanti device Huawei con HarmonyOS 2.0 entro la fine dell’anno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Presto arriverà il momento di vedere in azione HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario del produttore cinese. entro la fine dell'anno dovremmo assistere all'esecuzione dell'OS a bordo di alcuni dispositivi del colosso di Shenzhen, come PC, ma anche su smartwatch e tablet. Non faranno parte di questa trance gli smartphone, che, almeno per adesso, resteranno equipaggiati con la versione open source di Android. Conosciuto in Cina con il nome di HongMengOS 2.0, HarmonyOS 2.0 dovrebbe impiegare poche settimane prima di compiere il proprio debutto, che potrebbe anche corrispondere alla Huawei Developer Conference 2020 (non ci sono certezze in merito, ma l'ipotesi resta comunque concreta). Il portale @勇气数码君 su Weibo ha affermato che ... Leggi su optimagazine

