SpaceX raccoglie il più alto finanziamento di sempre (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Foto: SpaceX)Continua a gonfie vele la raccolta fondi di SpaceX per finanziare i suoi progetti tra internet satellitare e missioni spaziali. Secondo quanto riporta Reuters, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk ha raccolto 1,9 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti da parte di diversi investitori, mettendo così a segno il più importante investimento nella compagnia dalla sua fondazione nel 2002. Grazie ai nuovi fondi, la valutazione di mercato della società sale così a 46 miliardi di dollari. E certamente l’alto valore dell’investimento è consequenziale ai successi messi a segno negli ultimi tempi. In particolare, SpaceX ha accelerato la sua raccolta fondi per sostenere il progetto Starlink con cui la società punta a mandare in orbita circa 12mila ... Leggi su wired

